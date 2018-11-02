Manisa'da üretilen aküler 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Japon ortaklığı ile akü üretimi yapan Türk firmasi İnci Akü, 6 kıtada 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Firmanın 50 milyonuncu otomotiv aküsü, Manisa OSB'deki fabrikasında gerçekleşen törenle üretim bandından indirildi.

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, akü üretiminde 50 milyon adede ulaştı. Firmanın 50 milyonuncu otomotiv aküsü, Manisa OSB'deki fabrikasında gerçekleşen törenle üretim bandından indirildi. Törende konuşan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, dünyanın enerji uzmanı olarak, bugünün ve geleceğin enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynadıklarını vurguladı. Elbirlik, 34 yılda 50 milyon akü üreterek, 50 milyon aracın kalbine girdiklerini, 50. yılında hedeflerinin 150 milyon aküye ulaşmak olduğunu söyledi.

"Her sabah İnci aküyle 15 milyon araç marşa basıyor”

Ürettiklerinin üçte ikisini ihraç ettiklerini ifade eden Elbirlik, şöyle konuştu:

"Burada çalışanımız, müşterimiz, tedarikçimiz, hepimiz bir aile olarak bunu çıkardık. Bu aileyi temsilen bu kelimeleri konuşmak gerçekten çok gurur verici. Avrupa'da her ülkeye rahatlıkla tedarik edebiliyoruz diyebilirim. Avrupa'nın yanı sıra dünya üzerinde 6 kıtada 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yapmadığımız kanal yok. Her sabah inci aküyle Dünya'da 15 milyonun üzerinde araç marşa basıyor. Bu bizim en büyük mutluluğumuz.”

Yerli otomobile her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Elbirlik, “Yerli otomobil ne tarzda bir taleple oluşturulsa inci akü her zaman teknoloji desteğiyle, akü ihtiyacıyla, batarya talebiyle yerli aracın gelişiminde arkasında olacak. Elektrikli araç akülerinde ortağımız Yuasa Dünyadaki en önemli oyunculardan biri. En son teknolojileri geliştiren sadece otomobil değil, uzayda da kullanılan batarya teknolojilerinde çok önemli liderlik rolü var. Bu sayede Türkiye'de İnci GS Yuasa olarak bu teknolojileri getirmemiz, hatta Türk mühendisleriyle bunları bölgemizdeki projelere uyarlamamız bizim için çok heyecan vericidir. Bizde sektörün bu yönde gelişmesini bekliyoruz. Türkiye'ye katkımız en çok konuştuğumuz ihracat meselesi. İnci GS Yuasa ürünlerini 3'te 2'sini ihraç ediyor. Burada ciddi bir kazanç, ciddi bir gelir ülke ekonomisi için söz konusudur. Bu da bizim haklı gururumuz" diye konuştu.

"Türkiye için değer üretiyoruz”

Ortaklığa imza attıkları 2015 yılından beri her zaman mükemmel bir işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa, “İnci Holding ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık süresince yeni ürünler geliştirmek, üretim verimliliğimiz ve kalitemizi geliştirmek için çok çalıştık. Tüm başarılarımızda olduğu gibi bugün de 50 milyonuncu akünün üretim bandından inmesinde İnci GS Yuasa'nın başarısına katkıda bulunan İnci Holding ve İnci GS Yuasa çalışanlarına desteği için sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunmak isterim" ifadelerini kullandı.