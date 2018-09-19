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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kilogram Hint keneviri ve uyuşturucu madde yakalanırken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kilogram Hint keneviri ve uyuşturucu madde yakalanırken 1 kişi de tutuklandı.


Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kilogram çeşitli uyuşturucu maddeler ile arazide dikili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte aynı mahallede yaşayan Ş.D. ve A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Demirci Adliyesine getirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y (30) ise uyuşturucu yetiştirmek ve ticaretini yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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