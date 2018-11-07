Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından narkotik madde arama köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında 3 adreste toplam 67 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.