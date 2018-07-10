Manisa’da uyuşturucuya geçit yok: 6 tutuklama

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ş., T.U., M.E.B., M.Ç., M.G., Ö.A., R.A., E.Y., T.İ.B., Ö.B., V.E. ve D.Ç. yakalanırken, yapılan çalışmalarda ise 419 adet ekstacy hap, 27 gram esrar ile 1,1 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet fişek, 1 şarjör ile 2 adet sahte plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., T.U., M.E.B., M.Ç., M.G., ve Ö.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini ifade etti.