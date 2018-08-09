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09 Ağustos 2018 18:38

Manisa’da uyuşturucuya geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden, 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa’da uyuşturucuya geçit yok

09 Ağustos 2018 18:38


Edinilen bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve satışı yapan sokak satıcıları tabir edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda N.B ve H.T. isimli şahıslardan satışa hazır halde 41 fişek toplam 46,58 gram bonzai maddesi ve 1 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken, E.O. ve Ü.K. isimli şahıslardan 13 adet extacy hap ve 34,64 gram esrar maddesi yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından “Uyuşturucu maddesi ticareti yapmak” suçundan Salihli Adliyesi’ne sevk şüphelilerden N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.T., E.O. ve Ü.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.




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