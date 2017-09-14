Manisa’da uyuşturucuyla mücadele için toplandılar

Manisa amacıyla İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, maksatlarının uyuşturucu ya da bağımlılıkla yeni muhatap olan insanların, çocukların, gençlerin önünü kesebilmek, bulaşanları rehabilite edebilmek, konusu suç ve suçluluk teşkil eden hadise ile sonuç alıcı mücadele edebilmek olduğunu söyledi.

Toplantıda Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım 01 Haziran 2014 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arası Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Raporunu sundu. Daha sonra Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Aslıhan Eslek ‘AMATEM Yatış Koşulları ve Tedavi Uygulamaları’ hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sunumlar gerçekleştirildi. Kurul üyesi kurum ve kuruluşların uyuşturucu ile mücadelede ihtiyaç ve sorunları dile getirildi.

Sunumlar sonrasında katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi. Kurul üyesi kurumlar arasında eşgüdümün artırılması, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında eğitimlere devam edilmesi, Manisa İli Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında kurumların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin önemi vurgulandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu ile diğer kurul üyeleri katıldı.