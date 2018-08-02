Manisa’da üzüm bağlarını faydalı böcekler koruyor

Proje sayesinde bağlarda salkım güvesine karşı yılda ortalama 6 defa ilaçlama yapılırken, faydalı böcek salımı ile herhangi bir ilaçlama yapılmadan bağların salkım güvesine karşı korunması sağlandı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve özel sektör işbirliği ile “Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi” sloganıyla yürütülen “Bağda Biyolojik Mücadele Temelli Entegre Mücadele Projesi” kapsamında, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Tarla Günü etkinliği gerçekleştirildi. Beyoba Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, çiftçilere proje hakkında bilgi vererek, Manisa’da yaptıkları çalışmaları anlattı. Proje ile yüzde yüz yerel teknolojiyle üretilen faydalı böcekleri bağda çiftçilerin hizmetine sunarak, tarım ilaçları kullanım miktarını azaltmak ve ihracatın önünü açmayı amaçladıklarını belirten Özkan, “Projemiz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Teknokent firmaları ile işbirliği çerçevesinde geliştirilmektedir. Projede, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden teknik destek alınmıştır. Çok sayıda araştırıcının uyum içerisinde çalıştığı proje ile Manisa’nın birçok ilçesinde (Akhisar, Alaşehir, Salihli ve Şehzadeler) bağlarda ana zararlı olan salkım güvesine karşı 7 kez faydalı böcek salımı gerçekleştirildi. Her bir salımda ortalama 60 bin adet faydalı böcek salımı gerçekleştirildi. Şu ana kadar dekara 420 bin adet faydalı böcek salımı gerçekleştirilmiştir. Bu sezon Manisa ilinde toplamda 80 dekar alanda 35 milyon faydalı böcek salımı gerçekleştirilmiştir. Bölgede bağ salkım güvesine karşı yılda ortalama altı ilaçlama yapılırken, proje kapsamında faydalı böcek salımı ile salkım güvesi için herhangi bir ilaçlama yapılmadan sorun önemli ölçüde çözülmüştür. Bölgede üzüm üretiminde tüm zararlılar için yıl boyunca yapılan ortalama 12 ilaçlama, faydalı böcek kullanımı ile 6’ya düşürülmüştür. Üniversite, kamu, üretici, tüketici ve özel sektör iş birliğine örnek olacak bu uygulama ile ülkemizde de tarım ilaçları kullanımının kademeli olarak azaltılarak gıda güvenliğinin sağlanabileceği gösterilmiştir” dedi.

“Bilinçsiz ilaç kullanımı azalacak”

Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları hakkında konuşan Özkan, “Ülkemizde kullanımda olan tarım ilaçlarının; tamamına yakınının ithal olması, yoğun ve bilinçsiz kullanılma durumunda etkisizleşmesi, insan sağlığında kanser dahil birçok olumsuz etkileri, arılar ve kuşlar gibi hedef alınmayan sayısız canlıların toplu ölümlerine neden olması, ihracatta kalıntı nedeniyle ürünlerimizin geri dönmesi gibi olumsuzlukları, üreticileri biyolojik mücadele gibi daha çevreci uygulamaları kullanmaya zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Niğde, Kahramanmaraş illerinde üzüm dahil birçok üründe salımları gerçekleştirilen faydalı böcek uygulamaları, toplumun farklı kesimlerince olumlu karşılanmaktadır. Projenin yaygınlaştırılmasıyla, üzümde dünya genelinde potansiyeli çok yüksek olan Manisa bağ alanlarında bilinçsiz ilaç kullanımı azalacak ve marka değeri yüksek katma değerli ürünler elde edilecektir. Önerilen bu çevreci uygulama; başta üreticilere olmak üzere, aracılara, ihracatçılara ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de katıldı.