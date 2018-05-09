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09 Mayıs 2018 17:51

Manisa’da Vakıflara ait 550 taşınmaz var

Bu yıl “Vakıf kuran kadınlar” temasıyla 35.

Manisa’da Vakıflara ait 550 taşınmaz var

09 Mayıs 2018 17:51

Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vakıflar İzmir Bölge Müdür Vekili Fehmi Koç, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koç Manisa’da Vakıflar Genel Müdürlüğünün 550 taşınmazı olduğunu ve bunların arasında kadınlar tarafından vakfedilen önemli eserlerin de olduğunu söyledi.


Şehzadeler şehri olan Manisa’nın aynı zamanda vakıflar şehri de olduğunu belirten Koç, bu yılın temasının “Vakıf kuran kadınlar” olarak belirlendiğini belirtti. Erkekler kadar kadınların da hayır işlerinde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Koç, kadınların iki duvar arasında yaşamaktansa hayır işlerine koşarak, güzel eserler kazandırdığının altını çizdi.


Türkiye genelinde kadınlar tarafından kurulan on binlerce vakfın bulunduğunu dile getiren Koç, Manisa’da kadınların yaptığı en önemli eserlerden birinin Hatuniye Cami olduğunu vurguladı. Koç, bunun yanında Dilşikar Hatun Külliyesi’nde de kadınların katkısı olduğunu söyledi.


Koç, “Ecdadımızın mührü olan vakıf eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Manisa’da Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaklaşık 550 civarında taşınmazı var. Bunların birçoğu hayrat eserler, cami, medrese, türbe şeklinde. Biraz kurumların işleyişlerinin geri kalması nedeniyle türbelerin biraz daha atıl kalmış gibi. İnşallah ecdadımızın yadigarı olan türbelerimizi, belediyelerimizle beraber, kurumlarımızla beraber vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ziyaret edebileceği mekanlar hale getireceğiz” diye konuştu.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, vakıfların manevi ve fiziki varlıklar olduğunu söyledi. Vali Güvençer, Vakıflar Genel Müdürlü nezdinde atalarımızdan miras kalan vakıf eserlerinin son 15 yılda fiziki yapılarının korunması anlamında çok ciddi mesafelerin alındığını vurguladı.




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