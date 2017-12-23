Manisa’da vefa örneği

Programda Manisa’nın kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında çeşitli eserler üreten 23 kişi yaşarlerken onurlandırıldı.

Buluşmaya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Manisa adına kültür, sanat, edebiyat, tarih alanında çeşitli eserler üreten 23 kişi katıldı.

Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’da kültür, sanat, edebiyat alanında çeşitli eserler üreten kişileri tespit ederek, onların dilinden hayatlarıyla ilgili kısa kesitleri kayıt altına aldıklarını söyledi. Sudak, “Şehrin hazinelerine teşekkür etmek, vefa borcumuzu ödeyebilmek istedik. Kültür, sanat, edebiyat, tarih alanında çeşitli eserler üretip halka sunan yaşları 60 ve üzerindeki 23 büyüğümüzle buluştuk. Önümüzdeki günlerde Manisa’nın farklı ilçelerinden şehrin kültür hayatına katkıda bulunmuş kişilerle de buluşacağız. Manisa’da ilk defa gerçekleştirilen bu çalışmanın bir geleneğe dönüştürülmesini istiyoruz. Manisa sizlerle daha güzel” dedi.

Vefa buluşmasından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, kente değer katan kişilere teşekkür etti. AK Partili Berber, Manisa’nın hak ettiği kadar tanınmadığını belirterek, “Manisa gibi tarihin, kültürün olduğu bir kente az turist gelmesi beni üzüyor. Manisa’nın her köşesinde tarih var. Kenti hep birlikte daha fazla tanıtmalıyız” diye konuştu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, kentin yaşayan hazinelerine ürettikleri eserler nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında çeşitli eserler üreten 23 kişiye protokol üyeleri tarafından şiltleri takdim edildi. Vefa Buluşması’nda Dincer Günday, Tezcan Karadanışman, Ali Haydar Aksakal, Bedriye Aksakal, Şevki Gülaydın, Mehmet Arif Altınbilek, Kadir Keskin, Nazmi Alper Tanrıverdi, Cengiz Sevener, Hüseyin Köroğlu, Mustafa Pala, Mustafa Altan Türe, Hakkı Avan, Mehmet Gürler, Erşen Akar, Mustafa Pala, Necdet Okumuş, İbrahim Yıldırım, İlber Şiyak ve Yakup Hayro’ya şilt verildi.