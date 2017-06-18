Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası yaklaşık 6 bin askerin yemek ihtiyacını karşıladı.

Geçtiğimiz akşam 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerlerin akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de teyakkuza geçti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç hastanelerde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederken, Manisa’da vatani görevlerini yerine getiren yaklaşık 6 bin askerin yemeği 18 Haziran Pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyesince sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Genç, askerlerin durumu hakkında da doktorlardan bilgiler aldı.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gece boyunca görev başında bulundu. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ambulanslar ve hemşireler, askerlerin hastaneye sevki için teyakkuz halinde hazır bekledi. 4 belediye otobüsü de taburcu olan askerlerin birliklerine ulaştırılması için Batı Kışla’ya sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevlerini yerine getiren yaklaşık 6 bin askerin 18 Haziran Pazar günkü yemek ihtiyacını da karşıladı. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’in gözetiminde sorunsuz bir şekilde askerlere ulaştırıldı. Askerlerin bugünkü akşam yemeği de Manisa Büyükşehir Belediyesince sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesinin askerlere sağlanan yemek menüsü şöyle:

"Sabah: Zeytin, peynir, reçel, bal, tereyağı ve meyve suyu. Öğle: Taze fasulye, makarna, ayran. Akşam: Nohut, pilav, yoğurt"