Manisa'da yangın: 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı.

Turgutlu'ya bağlı Osmancık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Akçakaya (49), evinin bahçesinde yemek yapmak için ateş yaktı. Sıçrayan kıvılcımlarla 2 odalı evde bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu Cemal Çelik'e (86) ait eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Yangında, Fatma Akçakaya ve Hayati Önkol (79) yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.