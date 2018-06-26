Manisa’da yaz Kur’an kursları başladı

Manisa’da 2018 yılı yaz Kur’an kursları başladı. Manisa il genelinde bin 900 cami ve Kur’an kursunda çocuklara 8 hafta boyunca Kur’an-ı Kerim eğitimi verilecek. Geçen yıl düzenlenen Kur’an kurslarına Manisa’da 50 binden fazla öğrenci katılmıştı. 2018 yılın teması “Camide çocuk sesi vatanın neşesi” olarak belirlendi. Manisa’nın tarihi camilerinden olan ve 240 öğrencinin kursa katıldığı Sultan Camii’nde kursların başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Kur’an kursları hakkında bilgi veren Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, 25 Haziran itibariyle başlayan yaz Kur’an kurslarının 17 Ağustos’a kadar 8 hafta boyunca devam edeceğini kaydetti. İl genelinde bin 900 camii ve Kur’an kursunda faaliyetlerin sürdürüleceğini söyleyen Cihan, geçen sene 50 bin kişinin kurslara katıldığını belirterek, “Yaz döneminin tatil, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma, spor yapma dönemidir. Biz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, çocuklarımızı çok fazla yormadan, çok fazla sıkmadan camilerimize ve Kur’an kurslarımıza bekliyoruz. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimizin, bu yavrularımızın hem milli değerleriyle, hem de dini değerleriyle buluşmasını arzu ediyoruz. Dolaysıyla 8 hafta sürecek bu kurslarda çocuklarımıza milli ve dini değerlerimiz aktarmalıyız. Bu konuda anne ve babalarla işbirliğine ihtiyacımız var. Hep beraber kırmadan, üzmeden çocuklarımızı bu güzel mekanlarla buluşturmamız lazım” diye konuştu.

Törene Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya, veliler ve öğrenciler katıldı.