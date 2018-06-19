Manisa’da yaz spor okullarına büyük ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz yaz spor okulları, kapılarını gençlere açtı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 22 branşta açtığı yaz spor okullarına yaklaşık 2 bin 500 genç başvurdu. 05-18 yaş arası çocuk ve gençlere 22 branşta hizmet veren yaz spor okullarında yüzme branşı haricinde açılan tüm kurslardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Açılan kurslar arasında tekvando, judo, muay-thai, boks, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tenis, güreş, hentbol, masa tenisi, eskrim, karate, okçuluk, atletizm, cimnastik, wu-shu, atıcılık, tenis ve yüzme yer alıyor. Çocuk ve gençlere sporu sevdirerek yönlendirmek ve toplumda spor kültürü oluşturmak amacıyla açılan yaz spor okullarına kayıtların Eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi. Çocuklarının spor sayesinde daha güzel bir yaz tatili geçirdiklerini ifade eden veliler, ücretsiz olarak spor kurslarından faydalandıkları için Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Farklı branşlarda spor yapan çocuklar ise sevdikleri spor dalını seçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.