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31 Temmuz 2018 10:37

Manisa’da yaz spor okullarında 3. dönem heyecanı

Yoğun talep üzerine ek seansların açıldığı Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz spor okullarında 3.

Manisa’da yaz spor okullarında 3. dönem heyecanı

31 Temmuz 2018 10:37

dönem kayıtları devam ediyor.


Manisa’da binlerce öğrencinin akın ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaz spor okullarında 3. dönem heyecanı başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’ya kazandırdığı modern tesislerde yaz dönemini spor yaparak en iyi şekilde değerlendiren Manisalı öğrenciler 3. dönem yaz spor okullarına akın etmeye devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaz spor okullarında 3. dönem kayıtları Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde ve Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda devam ederken, 14 Ağustos’ta başlayacak olan 3. dönem yaz spor okulları kursları 13 Eylül tarihinde sona erecek.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ortak çalışmasıyla açılan yaz spor okullarında 1. ve 2. dönem çalışmalarının ardından şimdi de 3. dönem kursların 14 Ağustos tarihinde başlayacağını söyleyerek, “14 Ağustos tarihinde başlayacak olan 3. dönem yaz spor okullarımız 13 Eylül tarihinde sona erecek. Yoğun talep üzerine 3. dönem yaz spor okullarında ek seanslar açıldı. 3. dönem yaz spor okullarında kayıt ücretlerini 1. ve 2. dönemde olduğu gibi yüzme branşında 150 TL, voleybol ve basketbol branşında 85 TL, futbol branşında ise 60 TL olarak belirledik. Yaz spor okullarımıza katılan öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yaz spor okulları kurslarımıza gidip gelmeleri için servis annelerimiz 3. dönem kurslarında görevlerine devam edecekler. Ayrıca öğrencilerimizden yine spor kıyafetleri için ücret almayacağız. Çocuklarımız modern tesislerde spor yapmaya devam edecekler. 3. dönem yaz spor okullarıyla birlikte bu yaz döneminde açtığımız kurslarımıza katılım sayısı 4 bini geçti. Her şey Manisa gençliği için” ifadelerini kullandı.




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