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16 Ağustos 2018 14:48

Manisa’da yemin eden komandolar zeybek oynadı

Manisa’da acemi eğitimlerini tamamlayan 4 bin 554 komando er yemin etti.

Manisa’da yemin eden komandolar zeybek oynadı

16 Ağustos 2018 14:48

Törende komandoların ’Harmandalı’ türküsü eşliğinde zeybek oynaması törene katılan herkesi duygulandırdı.


Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 1998/3 tertip acemi komando erlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, protokol üyeleri ve çok sayıda asker ailesi katıldı.


Törende ailelere Türk bayrağı ve şapka hediye edilirken, sıcak çorba, meyve suyu, kuru üzüm, mesir lokumu, çay da ikram edildi. Büyük bir coşkuyla yemin eden 4 bin 554 Mehmetçik adına yaş kütüğüne plaketi Kayserili Rıdvan Bilgin çaktı. Ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 11 askerle daha önce aynı kışlada vatani hizmetini yapan 22 baba ve dedeye belgeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Kıdemli Albay Güven Dere tarafından verildi. Daha önce tıpkı torunu Ahmet Burhan Komut gibi Manisa’da askerlik yapan hem şehit babası ve hem de şehit dedesi Mehmet Komut’un belgeyi torunu ile alması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Albay Dere, komando askerilerin yeminlerinin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, vatana ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Konuşmanın ardından yemin eden komandolar ’Harmandalı’ türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Komandolar tüfekli gösterilerinde ise nefesleri kesti. Sergilenen komando dövüş gösterimi sonunda ise insandan kule oluşturan ve zirvede Türk bayrağı açan komandolar uzun süre alkışlandı. Gösterilerin sonrasında 4 bin 554 komando marşlar eşliğinde tören geçişi yaptı. Tören sonrası farklı illerden gelen aileler çocuklarıyla buluşarak, özlem giderdi. Bazı asker ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.




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