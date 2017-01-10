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10 Ocak 2017 10:32

Manisa’da yeniden başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da yeniden başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi

10 Ocak 2017 10:32

Manisa’da iki gün aradan sonra yeniden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yollarda gitmekte zorlanırken vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Manisa’da iki gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda çalışma yapılmadığı için araçlar gitmekte zorlanırken, öğrenci servisleri de saatlerce yollarda beklemek zorunda kaldı. Kar yağışının keyfini ise öğrenciler ve vatandaşlar çıkardı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir taraftan kardan adam yapan vatandaşlar, bir taraftan da kartopu oynayanlar karın keyfini çıkarırken, tıkanan trafik nedeniyle hastaneden çıkamayan bir ambulans ise zor anlar yaşadı.
Kardan dolayı çok sayıda aracın trafiğe çıkamadığı Manisa’da vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarılarda bulunulurken İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli trafiğe kapandı. Şehir merkezinde de rampaların olduğu Uncubozköy, YSE Kavşağı gibi noktalarda ise trafik adeta durma noktasına geldi.

Okullar tatil
Demirci ve Gördes ilçelerinde okullar tatil edilirken, Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin olduğu 9 mahallede okullar bir gün tatil edildi. Selendi, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin olduğu okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verildiği açıklandı.



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