Manisa’da yerli domateste hasat zamanı

Lezzetti ve kalitesiyle Salihli ve bölgesinde nam salan Kemerdamları domatesinde ilk hasat sevinci yaşanıyor. Tarlada tek tek toplanan domatesler, özenerek kasalara döşendi ve daha sonra traktör römorkuna yüklenerek, manav ve pazar tezgahları ile sofralarda yerini almak üzere Salihli’deki toptancı haline gönderildi.

“Kemerdamları domatesi farklıdır”

Kemerdamları domatesinin lezzeti ve tadıyla tüketicilere hayran bıraktığını ifade eden üretici Ahmet Ayyıldız “Vatandaşlarımızın dört gözle beklediği Kemerdamları domatesini artık, bundan böyle tezgahlarda yerini alacak. Çünkü yerli domatesin hasadına başladık” dedi. Üreticiler olarak Kemerdamları domatesine her zaman kefil olduklarını ifade eden Ayyıldız “Kendi bölgemizin insanları tarafından üretilen, lezzeti ve tadıyla tüketicilere hayranlık bırakan Kemerdamları domatesini, artık manav ve pazardaki tezgahlardan korkmadan gönül rahatlığı ile alıp, tüketebilir” dedi. İlk hasat ettikleri ürünleri 2 lira 30 kuruştan sattıklarını ifade eden Ayyıldız “İnşallah fiyat fazla düşmez ve bu yıl üreticinin yüzü fiyat konusunda güler” dedi.