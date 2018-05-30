Manisa’da yol genişletme ve asfaltlama çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü çalışmalar vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. 17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşların rahatı ve konforunun artması, mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor. Soma’da yapılan çalışmalarda MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, Cezaevi Sokak, Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi, Duygulu Sokak, Kurtuluş Mahallesi Şifa Sokak, Yavuz Selim Caddesi ve Muzaffer Tezcan Caddesi’nde asfalt düzenleme (Rotmix) çalışması yaparak vatandaşların mağduriyetlerini giderdi. Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ethem Karasoy ve yetkili personel yerinde inceleyerek çalışmaları yakından takip etti.

Manisa’nın merkez ilçelerinde de yol çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Mollasüleymanlı mahallesi ile Karayağcıhacılar mahallesini birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik yolda bakım, genişletme ve düzeltme çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir çalışmaları yerinde inceledi. Mevcut yolun kötü durumda olduğunu belirten Demir, “Mollasüleymanlı ve Karayağcı Hacılar mahallelerini birbirine bağlayan yolda tek araç bile geçerken zorlanıyordu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 2,5 kilometrelik yolda genişletme ve düzeltme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmaların ardından asfalt sezonu ile birlikte de asfaltlayarak iki mahallemizin trafik güvenliğini de sağlamış olacağız” dedi.