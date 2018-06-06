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06 Haziran 2018 14:54

Manisa’da yolların kalitesi artıyor

Manisa merkezindeki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yoğun bir asfalt seferberliği başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına Mehmetçik Caddesi’nde devam etti.

Manisa’da yolların kalitesi artıyor

06 Haziran 2018 14:54

Bu caddedeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte il merkezindeki asfaltın birinci etabının tamamlanacağı belirtildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde gerçekleştirdiği asfalt ve yol bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Mehmetçik Caddesi’ndeki yenileme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Devlet Hastanesinin üst yolu olarak bilinen caddede bordür ve yol çizgileri de yenileniyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Buradaki çalışmalarla ilk etap tamamlanmış oluyor. Bozulan karolar ve kaldırım ile ilgili de gerekli yenilemeleri yapıyoruz. Şehrimize kazandıracağımız elektrikli otobüslerin daha sorunsuz ve modern bir hizmet verebilmesi için kavşaklarımızda da yenileme ve düzeltme yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bayram öncesi ilk etap tamamlanmış oldu. Yaklaşık 6 kilometre asfalt yapmış olduk şu ana kadar. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden ilk etap çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bayramdan sonra da ikinci etaba başlayacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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