Manisa’da zabıtadan bayram öncesi son kontroller

Kurban Bayramı boyunca, Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimleri ile görev başında olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra da bu kapsamda, şehrin muhtelif caddelerinde incelemelerde bulundu. Şube Müdürü Mustafa Duman ve zabıta personelleri ile sıfır işgaliye uygulamalarını inceleyen İra, esnaflara da hayırlı işler ve hayırlı bayramlar diledi. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını belirten Daire Başkanı İra, “Sıfır işgaliye uygulamamız devam ediyor. Kaldırımlar ferah, vatandaşlarımız memnun. Herkes rahatlıkla alışverişini yapıyor. Caddelerde, görevli ekiplerimizin yerleri belli. Bunun yanı sıra canlı hayvan satışına müdahale ediyoruz. Bayram dolayısıyla mezarlıklarda ekiplerimiz olacak. Mezbaha da ekiplerimiz olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün hediyesi olarak kurban kesim yerlerinde poşet dağıtacağız. Amacımız vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi. Herhangi bir aksilik olmaması için çalışacağız. İncelemelerimiz sırasında esnafımıza da hayırlı bayramlar diledik. Güler yüzle bizleri karşıladılar. Bu durum da bizleri oldukça mutlu etti. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.