Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 13:01

Manisa’da Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile katlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünde binlerce Manisalı sokakları Türk Bayrağı ve fenerlerle aydınlattı.

Manisa’da Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile katlandı

31 Ağustos 2018 13:01


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünü tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da coşkuyla kutladı. Zaferin coşkusu Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ile katlandı. Sultan Camii önünde başlayan fener alayına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa milletvekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Sultan Camisi’nden Cumhuriyet meydanına kadar marşlar eşliğinde yürüyen Manisalılar renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren fener alayının ardından Milli Egemenlik Anıtı önünde küçük bir program düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri ve askeri bando eşliğinde hep bir ağızdan marşları seslendiren Manisalılar, Büyük Zafer’i coşkuyla kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç