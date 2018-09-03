Manisa’da Zafer Kupası sahiplerini buldu

’su düzenlenen İller arası Muay Thai Zafer Kupası müsabakaları şampiyonu takım halinde Manisa oldu.

’su düzenlenen Ege Bölgesi illeri Muay Thai Zafer Kupası müsabakaları tamamlandı. 1 - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Zafer Kupasında düzenlenen müsabakaların ardından takım halinde Bayanlar ve Erkeklerde Manisa 1. olurken, Aydın Erkekler ve Bayanlarda 2. oldu. Bayanlarda İzmir 3. olurken, Erkeklerde Balıkesir 3.’lüğü elde etti.

Bu yıl düzenlenen Zafer Kupasına Manisalı spor hocası olan Şerif Yıldırım’ın adının verildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bugün Şehzadeler şehri Manisa’mızda 7 farklı ilden gelen sporcu kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Bu yıl ki Zafer Kupamızın adına, hocaların hocası olarak bilinen Türkiye’de birçok sporcu ve hakem yetiştiren, Manisalı hemşerimiz olan Şerif Yıldırım’ın adı verilerek, Şehzadelerin aynı zamanda bir vefa şehri olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bu güzel ve anlamlı organizasyonda emek sarf eden, Muay Thai Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüze ve tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri, Kapalı Spor Salonunda ki öğrencilere Manisa Mesir Macunu saçımı yaptılar. Atılan Mesirlerden kapmak isteyen sporcular, renkli görüntüler oluşturdular.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Şehzadeler Zafer Kupası müsabakalarına Manisa, Amasya, Aydın, İzmir, Muğla, Bolu ve Balıkesir İllerinden 248 sporcu katıldı. Müsabakaları izlemeye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Federasyon As Başkanı Şakir Bayramoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, KYK İl Müdürü Semih Coşkun ve çok sayıda sporsever katıldı.