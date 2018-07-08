Manisa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 18.10 sıralarında Manisa-Turgutlu çevre yolu cezaevi mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan N.G. idaresindeki 45 ADV plakalı kapalı kasa kamyonet, cezaevi ışıklı kavşağından şehir merkezine doğru dönmek istediği sırada aynı istikamette gittiği S.K.(46) yönetimindeki 45 ZB 5114 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yöne sürüklenen 45 ZB 5114 plakalı araca, şehir merkezinden Turgutlu istikametine doğru seyir halinde olan Ö.U. (32) idaresindeki başka bir kapalı kasa kamyonet çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 112 Acil servis ve 110 AKS ekipleri, yaralıları bulundukları araçlardan güçlükle çıkardı. Kazada 35 HB 6935 plakalı aracın sürücüsü Ö.U. ile S.U. Merkez Efendi Devlet Hastanesine, aynı araçta bulunan B.P. (22), A.U. (68) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, 45 ADB 51 plakalı araçta bulunan I.A. ve Y.D. 8 Eylül Hastanesine, 45 ZB 5114 plakalı aracın sürücüsü S.K. da Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen yaralılardan S.U. doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından polis kontrollünde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.