Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 14:56

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen araçlarla çarpışan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

14 Haziran 2018 14:56

Kazada 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinde İzmir istikametine seyir halinde olan Nevzat Tekbıçak (35) idaresindeki 45 AAC 772 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan 34 JA 3854 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 06 AAZ 458 plakalı araç ile 45 AAK 734 plakalı araçlara çarptı. Kazada Nevzat Tekbıçak hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç