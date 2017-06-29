Manisa’daki bağımsız denetçiler dernekleşti

Manisa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Meral Alkış, küreselleşme sonucu ülkemizdeki yatırımcının bakış açısının muhasebe denetimin öneminin arttığını belirterek, “Her ne kadar bağımsız denetim ile ilgili iş alanları kısıtlı görünse de yine yatırımcı, bağımsız denetim raporuna istinaden o firmalar hakkında görüş sahibi olmaktadır. Kamu Gözetim Kurumu ve SPK tarafından düzenlenen sınavlar sonucu aldığımız bağımsız denetçi belgelerimiz çoğu arkadaşlarımız tarafından duvar süsü olarak kullanılmaktadır. Manisa’da şu ana kadar belgesini alan yaklaşık 70 meslek mensubu arkadaşımız var. Manisa Bağımsız Denetçiler Derneği adı altında sivil toplum kuruluşu olarak bu yürüyüşü başlattık. Amacımız toplumda bağımsız denetçi algısını oluşturup bununla ilgili var olduğumuzu ve muhasebe denetiminin gerekliliğini vurgulamaktır” diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise, günümüzde bağımsız denetiminin öneminin git gide arttığını dile getirerek, “Bağımsız denetçilerin Kamu Gözetim Kurumundan gerekli izni aldıktan sonra bu iş hayatı için çok önemli olan denetim, gözetim fonksiyonunu bir dışı denetim işlevi olarak yerine getiriyorlar” dedi.

Bağımsız Denetçiler Derneği açılışına Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Şehzadeler Belediye Başkanvekili İbrahim Onaylı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin ve davetliler katıldı.