Manisa’daki en eski Türk eseri olan Ulu Caminin heybeti ortaya çıkıyor

Manisa’da tarihi yapıların önünün açılması için önemli çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami ve çevresinin gün yüzüne çıkması konusunda çalışmalarına devam ediyor. 108 adet parselden oluşan 1.etap kamulaştırma çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 185 adet binanın kamulaştırması yapılarak yıkımı gerçekleştirildi. 2017 yılında başlatılan 2. etap kamulaştırma çalışmaları ise 64 adet parsel ve 120 adet binadan oluşmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında tamamlamayı planladığı kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte Ulu Cami’nin çevresindeki kültürel dokuyu ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Manisa’nın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Ulu Cami ve çevresindeki kültürel dokuyu korumanın herkesin görevi olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Amacımız, Ulu Cami, Çukur Hamam, Darphane, Seyit Hoca Mescidi ve Vak Vak Tekkesi gibi tarihi yapıların önündeki çarpık yapılaşmalara set çekmek. Bu doğrultuda mevcut bölgede 2012 yılında başlattığımız ilk etap kamulaştırma çalışmalarında hak sahiplerine 12 milyon TL bedel ödedik. 2018 yılında tamamlamayı planladığımız 2. etap kamulaştırma çalışmalarına da yaklaşık 10 milyon TL bedel ödenecek” dedi.

Kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgedeki tarihi yapıya uygun çevre ve mimari uygulama projesinin start alacağını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Ulu Cami ve çevresi Manisa için önemli tarihi ve kültürel değeri olan bir bölge. Bu yapıyı korumak, hepimizin görevi olmalıdır. Kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgede gerçekleştireceğimiz çevre ve mimari uygulamasıyla hem Manisalı vatandaşlarımız, hem de kentimize dışarıdan gelen vatandaşlarımız için güzel bir sosyal alan kazandıracağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projemizin 2018 yılında da yapımına başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.