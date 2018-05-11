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11 Mayıs 2018 23:21

Manisa’daki festival iptal edildi

Manisa’nın Salihli ilçesine şehit ateşi düştü, ilçede gerçekleştirilecek olan 28.

Manisa’daki festival iptal edildi

11 Mayıs 2018 23:21

Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ve Uluslararası 4.Motosiklet Festivali iptal edildi.


Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının(EYP) infilak etmesi sonucu Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak şehit düştü. Kozak’ın şehit düşmesinin ardından Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen ve pazar günü Sart Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan 28. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile kısa adı SETMOG olan Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu üyelerinin öncülüğünde düzenlenen ve Adala Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 4.Motosiklet Festivali konserleri iptal edildi. Festivalde gerçekleştirilecek olan Necati ve Saykolar işle Kıraç konserinin iptal edildiği, pazar akşamına kadar devam edecek olan festivalin ise dostluk kampı olarak devam edeceği belirtildi.




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