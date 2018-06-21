Manisa’daki gençlik merkezi gönüllüleri piknikte buluştu

Manisa merkez ve ilçelerde yer alan 8 gençlik merkezinin yıl boyunca ’Kitap Okuma Halkaları’, ’Merkezim Her Yerde’ ve ’Gençlerin İyilik Ağacı’ gibi projelerine gönüllü olarak destek veren gençleri, Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampı’nda stres attı. Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Manisa Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu’nun da katıldığı program, ’Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ sunumu ile başladı. Sunumun ardından kamp aktivitelerine geçildi. Gençler; bilardo, masa tenisi, langırt, paintball, bisiklet, futbol ve voleybol oyunları ile eğlenirken, Karikatür Eğitmeni İbrahim Atabey’in düzenlediği Karikatür Atölyesine de büyük ilgi gösterdiler. Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, "Herkesin ülkesi ve ailesi yapabileceği tek şey vardır. Çalışmak, çok çalışmak daha çok çalışmak. Sadece çok çalışarak ülkemizi ve ailemizi kalkındırabiliriz. Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok tek yapmamız gereken şey çok çalışmak. Biz Türk gençliği olarak bu topraklara yaşayan gençler olarak asla ve asla bir günümüz diğer günümüze eşit olamayacak, olmaması gerekiyor. Onun için sizlerden tek isteğimiz var arkadaşlar asla bu ülkenin vatandaşları geçmişte yaşanan sıkıntıları hiçbirisinin bir daha yaşamaması için mücadele edeceğiz. Siz kardeşlerimize çok büyük sorumluklar düşmektedir. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu ülkenin bir millet olarak bir devlet olarak, bu bayrağın altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşayıp ülkemiz için çalışacağınıza inancım tamdır” diye konuştu.