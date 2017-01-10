Manisa’daki ’hırsızlık şebekesi’ tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonla çökertilen organize suç şebekesi üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hırsızlık şebekesine ağır darbe vuruldu. Turgutlu, İzmir, Uşak, Balıkesir gibi bölgelerde iş yerinden çelik kasa hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, silahla yağma, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik olaylarıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yapmış olduğu kapsamlı çalışma neticesinde 19 olayı gerçekleştiren şebekenin 4 elemanı gözaltına alınmıştı. 3 adet hırsızlık suçundan sabıkası bulunan S.K., 20 suçtan sabıkası olan D.Ö., 38 suçtan sabıkası olan F.E. ve 12 yıl hapis cezası ve 11 suçtan sabıkası bulunan K.Ö., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 1 adet çalıntı silah ve bu silaha ait 4 mm ve 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet av fişeği, 1 adet faturasız kurusıkı silah, muhtelif markalarda toplam değeri yaklaşık 13 bin lira olan 781 paket çalıntı sigara, muhtelif markalarda toplam değeri yaklaşık 32 bin lira olan 220 şişe çalıntı alkol ve hırsızlık olaylarında kullanılan araç ele geçirildi.