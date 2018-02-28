Manisa’daki Malatyalılar Mehmetçik için dayanışma gecesi düzenleyecek

Geceden elde edilen tüm gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını belirten Dernek Başkanı Hacı Ali Özsoy, “Şehit haberlerinin gelmesi durumunda gece iptal olmayacak. Gecemizi yine mevlütlü, ilahili, dinimize uygun olarak devam ettireceğiz” dedi.

Malatya Birlik ve Beraberlik Derneği, Mehmetçiğe destek olmak için Dayanışma Gecesi düzenleyecek. Dernek Başkanı Hacı Ali Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilecek gecenin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

3 Mart Cumartesi günü saat 18.00’da yapılacak etkinlikten elde edilecek gelirlerin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını belirten Başkan Özsoy, Mehmetçiklerin anlamına ve önemine dikkat çekmek için böyle bir gece düzenlediklerini söyledi. Özsoy, gerekli bütün izinlerin alındığını vurgulayarak, “Biz elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Derneklerin var oluş amacına uygun olarak bizim toplumsal olaylarda muhakkak duyarlı olmamız lazım. Onun için biz de yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla eğlence gecesi yapıyoruz ama bugüne dair anlamlı bir Dayanışma Gecesi yapalım diye düşündük. Buradaki esnaf hemşehrilerimiz ve hayırseverler hediyeler verecekler ve çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimizin tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Bunda da inşallah muvaffak olacağız” şeklinde konuştu.

Şehit haberlerinin gelmesi durumunda gecenin iptal olmayacağına dikkat çeken Özsoy, “Malum şu anda savaş durumundayız. Allah göstermesin bugün, yarın şehitlerimiz olursa biz düzenlediğimiz gecemizi iptal etmeyeceğiz. Gecemizi yine mevlütlü, ilahili, dinimize uygun olarak devam ettireceğiz. Manisa’daki dostlarımızın, Malatyalı hemşehrilerimizin bu güzel ve anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum ve hepsinin geceye katılımını bekliyorum. Allah razı olsun, bizim burada böyle rahat olmamızın bütün sebebi Mehmetçiklerimiz, askerlerimizdir. Canlarını hibe ediyorlar, feda ediyorlar. Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.