Manisa'daki prematüre bebekler ve aileleri buluştu

Manisa'da, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebekler ve aileleri düzenlenen etkinlikle buluştu.

Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Doktorlar, hastane çalışanları ve prematüre bebekler ile ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Turhan Topoğlu, “Prematüre bebekler olgunlaşmalarını dışarıda tamamlamak zorunda kalıyor. Anne rahminde geçirmeleri gereken süreyi dışarıda geçiriyorlar. Bu da onları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kuvöz içinde yaşamalarına mecbur bırakmakta. Tabi hiçbir şey annelerin yerini tutmamakta bu açıdan. Bu bebekler olgunlaşamamaları nedeniyle solunum sıkıntısı, vücut ısı problemleri, kan şekeri düşüklüğü, beyin kanamaları, kalp rahatsızlıkları, göz bozuklukları nedeniyle risk altındadırlar. Bu riski bir nebze olsun giderebiliyorsak mutlu oluyoruz. Gelişen teknoloji, sağlık yatırımları, devletin sağlık politikası bu açıdan gelişme yönüyle takip ediliyor. Bir nebzede olursa olsun canlara can katabildiysek ne mutlu bize” dedi.