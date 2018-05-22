Manisa’daki sağanak yağışta bazı cadde ve sokaklar dereye döndü

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Demirci’de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur yaklaşık bir saat sürdü. Bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar sırılsıklam oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu arasındaki Ahmet Çark Caddesi’ndeki yolda aşırı yağıştan dolayı su birikintisi oluştu. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin su çekme çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.