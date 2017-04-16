Manisa’daki seçimlerde 5 bine yakın güvenlik görevlisi görev aldı

Oy verme işleminin başladığı 08.00’de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer de oylarını Şehzadeler ilçesi Gazi İlkokulunda 1319 nolu sandıkta kullandı.

Manisa’da anayasa değişikliği halk oylaması sabah 08.00 itibariyle başladı. 1 milyon 29 bin 622 seçmenin 3 bin 159 sandıkta oy kullanacağı Manisa’da vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren oy verme işlemlerine başladı. Oy verme işleminin başladığı saatte oyunu kullanmak üzere Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu 1319 nolu sandık başına gelen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sandık görevlilerine de çalışmalarında başarılar diledi.

"Güzel sonuçlara vesile olsun"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Güvençer, referandumun tüm ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek, “Güzel ülkemizin ve necip milletimizin sadece bugününü değil yakın, orta ve uzak vade istikbalini de ilgilendiren çok önemli bir günün sabahında halk tercihinin, iradesinin mutlaka, muhakkak ilahi takdire muvafık olarak tecelli edeceği, demokrasi tarihimizde de çok önemli bir yer işgal edecek günün sabahındayız. Bugün sabah saat 05.00’den itibaren tüm sandık kurulu başkanlarımız, üyelerimiz ve daha öncede ifade ettiğim üzere 5 bine yakın güvenlik görevlimiz büyük bir heyecanla görevlerinin başlarına geçtiler. Bende sabah o saatlerden itibaren görevleri başlarına geçecek arkadaşlarımızın sevk ve idaresiyle ilgilenmeye gayret ediyorum. Sabah saat 08.00 itibariyle vatandaşlık görevimizi büyük bir mutlulukla, huzurla yaptık. Artık bugünün Manisa başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde bütün kuralları ile yerleşmiş, tecrübe sahibi olmuş, demokratik uyumu içerisinde sükunetle tecelli edecek sonuca rıza gösterme olgunluğuyla geçmesini ve sandıklar açılıp, sayılıp, kapanıp tutanaklara bağlandığında da ülkemizin bugünü ve yarını, ülkemizin bugünü ve istikbali için güzel sonuçlara vesile olmasını yürekten diliyorum. Hepimiz için güzel bir gün diliyorum” diye konuştu.