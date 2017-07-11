Manisa’daki şehitlerin memleketleri ve isimleri belli oldu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.20 sıralarında Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgilere göre, Nedim Abeş isimli asker, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş’in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla 3 asker şehit olurken 3 asker de yaralandı. Koğuşu taradıktan sonra silahıyla koğuş bölgesinden ayrılarak nizamiye bölgesine gelen Abeş, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda koğuşta istirahatte olan askerlerden İzmir Konak nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül ve Bursa Orhangazi nüfusuna kayıtlı Mümin Pınardağ koğuşta şehit olurken, İzmir Bornova nüfusuna kayıtlı Orhan Sünnüoğlu ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesine şehit oldu. 3 askeri şehit ettikten sonra intihar eden asker Nedim Abeş’in ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yaralıların durumu iyi

Koğuşta istirahatte olan ve vurulan erlerden Jandarma Er Cemil Arslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı erlerden Kenan Dursun ameliyata alınırken, yaralı askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu valilik tarafından açıklandı.

Vali Güvençer olay yerinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Hakan Güvençer, Kula’ya gelip İlçe Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Güvençer’in incelemelerine Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun eşlik etti.

Vali Güvençer yaptığı kısa açıklamada, "Kula İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir jandarma erin kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçe ile 11.07.2017 tarihi saat 03.20’de askerlerin istirahatte bulunduğu bir anda koğuşu otomatik silahla taraması sonucu üç askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma erlerin tedavileri Salihli Devlet Hastanesinde sürmekte olup şu anda hayati tehlikeleri yoktur. Birlikte görev yapan diğer askerlerimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Olayı müteakiben fail jandarma er intihar etmek suretiyle hayatına son vermiştir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimize ve kederli ailelerine başsağlığı diler, yaralı askerlerimize de Allah’tan acil şifalar dilerim" dedi.