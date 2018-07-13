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13 Temmuz 2018 14:27

Manisa’daki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

Manisa’da dün düzenlenen narkotik operasyonunda çıkan silahlı çatışmada, bir kişinin ölü, bir kişinin de sağ olarak ele geçirildiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Manisa’daki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

13 Temmuz 2018 14:27


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokak’taki bir adrese düzenlenen narkotik operasyonda silahla karşılık verilmesi üzerine 1 kişi ölü, 1 kişi de sağ olarak ele geçirildi. Operasyonun ardından bugün olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İş yerinin içerisinde çok sayıda kurşun deliği dikkat çekerken, iş yerinin bazı camlarının da kırıldığı gözlendi. Operasyonda biri ölü ve biri sağ ele geçirilen iki kişinin yaklaşık 3 ay önce iş yerini spor salonu yapacaklarını belirterek kiraladıkları öğrenildi. Şahısların ayrıca kiraladıkları dükkanda farklı bölmeler yapmak üzere inşaat malzemeleri aldığı ve dükkana istiflediği ifade edildi.



Panik anları güvenlik kamerasında


Öte yandan dün yaşanan çatışmada çevredeki vatandaşların korku dolu anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çatışma sırasında polisin dışarıda bulunan vatandaşları güvenlik için iş yerlerine girmesini istediği görülüyor. Görüntülerde uzun namlulu özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önemli aldığı görüldü.


Resmi olarak operasyonda ölü ve sağ ele geçirilen şahıslarla ilgili henüz bir kimlik bilgisi paylaşılmazken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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