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13 Eylül 2017 09:01

Manisa’daki tarih kitap sayfalarına taşındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle ‘Manisa’da Tarihi Mekanlar Mezar Taşları ve Kitabeler’ adlı tarihe ışık tutacak bir yayını, Manisa’nın kültür arşivine kazandırdı.

Manisa’daki tarih kitap sayfalarına taşındı

13 Eylül 2017 09:01

Kitap, Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı öncesi meclis üyelerine de hediye edildi. Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kitabın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı Toplantısı öncesi, belediye meclis üyelerine ’Manisa’da Tarihi Mekanlar Mezar Taşları ve Kitabeler’ adlı Manisa Büyükşehir Belediyesi yayını olan kitap armağan edildi. Manisa’da Osmanlıca yazılı mezar taşlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ortak çalışmasıyla Türkçeye çevrildiğini ve bunun da kitap haline getirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kitabın hazırlanmasında emeği geçen Alpay Bizbirlik, Necdet Okumuş ve Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil’e teşekkür etti. Başkan Ergün, kitabın il genelinde kütüphanelere, bakanlık ve belediyelere gönderileceğini de söyledi.




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