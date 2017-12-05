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05 Aralık 2017 11:39

Manisa’daki tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor

Tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı ‘Tarihe Saygı’ projesiyle il genelinde birçok eseri kente kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Çeşnigir Camii etrafında da 12 parselin kamulaştırmasını tamamladı.

Manisa’daki tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor

05 Aralık 2017 11:39

950 bin 888 lira bedelle kamulaştırılan alan üzerindeki niteliksiz yapıların yıkımı gerçekleştirilerek, Çeşnigir Camii’nin ihtişamı gözler önüne serildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi’ndeki Çeşnigir Camii etrafında yer alan 13 adet parselden 12 adedinin kamulaştırmasını tamamladı. Söz konusu taşınmazlar üzerinde yer alan niteliksiz yapıların yıkımı da Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla yapıldı. Emlak ve İstimlak Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 1 adet parselin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu ve Büyükşehir Belediyesi’ne devri hususunda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 12 adet parselde kayıtlı 484 metrekarelik alanın kamulaştırmasını 950 bin 888 lira bedelle gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Çeşnigir Camii etrafında başlattığımız çalışmanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. 1400’lü yıllardan günümüze varlığını sürdüren bu 6 asırlık camii, tarih sayfalarında yerini almaya devam edecek. Alanda gerçekleştireceğimiz peyzaj çalışmaları ile de camii etrafına önemli dokunuşlar yapacağız” diye konuştu.




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