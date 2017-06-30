Manisa’daki yaz spor okullarına büyük ilgi

Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme olmak üzere 4 farklı branşta eğitim veren yaz spor okullarına yaklaşık bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Sporun ve sporcun gelişimi için dev yatırım ve hizmetlere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından okulların kapanmasıyla birlikte faaliyete alınan yaz spor okullarına ilgi büyük oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında Uzman Eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başlayan çocukların, hem bedensel yeterlilikleri arttıracak hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacak. Ayrıca çocuklar bu kurslar sayesinde yoğun geçen kış aylarının stresinden de uzaklaşacak.

İkinci dönem 18 Temmuz’da başlıyor

Yaz spor okullarının ikinci etabı da 18 Temmuz’da başlayacak. Basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında kayıtlar Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yapılırken, futbol kurs kayıtları ise Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde yapılacak. Futbola 2005-2012 doğumlular, basketbola 2004-2010 doğumlular, yüzmeye 2003-2013 doğumlular, voleybola da 2000-2011 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilecekler.