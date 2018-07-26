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26 Temmuz 2018 13:57

Manisa’dan Bayırbucak Türkmenlerine kolilerce yardım

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bayırbucak Türkmenlerine yardım kampanyası kapsamında, yardımseverler tarafından gönderilen binlerce kolilik destek, PTT kanalıyla gönderildi.

Manisa’dan Bayırbucak Türkmenlerine kolilerce yardım

26 Temmuz 2018 13:57


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Demirci ilçesinde hizmetleri inceledi. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Akbaş, burada Şube Müdür Vekili Kazım Aysan ile bir araya geldi. Şube müdürlüğünün Manisa Büyükşehir Belediyesi himayesinde başlattığı Bayırbucak Türkmenlerine yardım kampanyası kapsamında hayırseverler tarafından gönderilen binlerce kolilik yardımı PTT Kargo ile gönderen Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sosyal anlamda da belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyduklarını belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.


Yardım kampanyasıyla ilgili toplanan desteklerin gönderilmesinin ardından Demirci İtfaiye Amirliği, gasilhane ve mezbahasını da ziyaret eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, burada personelle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin en güzel şekilde halka ulaştırılması için denetimlerde bulunduklarını belirten Akbaş, 17 ilçede Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasının çabasında olduklarının altını çizdi. Akbaş’ın Demirci temasları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile adeta yeniden doğan Demirci Otogarı’nın gezilmesiyle son buldu.




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