Manisa’dan İsrail ve Fransa’ya tepki, Filistin’e destek

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi STK’lar, İHH’nin öncülüğünde cuma namazı çıkışı Hatuniye Camii’nin bahçesinde toplanarak Filistin’e destek verdi. Yapılan basın açıklamasını İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Derneği Başkanı Mehmet Turhan okurken, açıklamaya MASİDAP üyesi STK’ların başkanları, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve vatandaşlar katıldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, ’Büyük Felaket’ olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa’nın Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin değiştirilmesini istemesine tepki vermek için bir araya geldiklerini kaydeden İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Derneği Başkanı Mehmet Turhan, “15 Mayıs günü Büyük Felaket Nakba’nın 70. yıl dönümü. 70 yıldan beri siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur’an-ı Kerimleri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin (SAS) miraca yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Kutsallarımız çiğnenirken, değerlerimiz ayaklar altına alınırken, kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez, zillet içerisinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih eder” dedi.

Fransa’ya tepki

Fransa’da Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin değiştirilmesinin teklif edilmesine de sert tepki gösteren Turhan, şunları söyledi:

“Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğunu belirtiyor, bu durumu en ağır bir şekilde lanetliyoruz. Fransa’da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine çıkan bir takım tartışmalara bağlı olarak bazı odaklar tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddini aşan provakatif tekliflerle dile getirildiğini takip etmekteyiz. Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Kur’an-ı Kerim’e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz.”

Yapılan basın açıklamasında ‘Katil İsrail, işbirlikçi ABD’, ‘Bağımsız Kudüs, bağımsız Filistin’ ve ‘Kur’an-a uzanan eller kırılsın’ sloganları atıldı.