ManisaKart değişim noktaları artırıldı

MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, kart değişimi sırasında vatandaşların mağdur olmaması ve oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ManisaKart değişim noktalarının arttırıldığını söyledi.

Elektronik Kart uygulaması hakkında yapılan çalışmaları aktaran MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, “01.01.2016 tarihi itibariyle Manisa’nın ilçelerinde başlayan elektronik kart dönüşümünü yılsonu itibariyle Manisa merkezinde de başlatıyoruz. 1 Aralık itibariyle Manisa merkezinde Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ve üniversite kampüslerinde kart değişimlerini başlattık. Oluşan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu kart değişim noktalarının sayısını arttırmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ManisaKart’ın şehir içi hatlarında ve Muradiye’de de kullanılacağının altını çizen Oluklu, “01.01.2017 tarihi itibariyle 141 Nolu Muradiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 05.01.2017 tarihi itibariyle de 155 Nolu Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde ManisaKart kullanımına başlanacaktır” dedi.

Vatandaşların bu konuda mağduriyet yaşamamaları için belirtilen noktalardan kartlarını temin edebileceklerini dile getiren Oluklu, kartların hiçbir ücret talep edilmeden (ücretsiz) değişiminin devam edeceğini söyledi.

Kart değişimini yapan vatandaşların eski elektronik kartlarındaki bakiyelerini ManisaKart’a taşıyabileceklerini söyleyen Oluklu, “Vatandaşlarımız, 02.01.2017 Pazartesi günü itibariyle eski kartlarındaki bakiyelerini Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasından ManisaKart’a aktarabilecekler” dedi.

ManisaKart dağıtım noktaları: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, tam otomasyonlu otopark, Yarhasanlar MASKİ Şubesi, Alaybey Zabıta Dairesi Başkanlığı önü, Karaköy Aile Çay Bahçesi yanı zabıta noktası, Laleli Mehmet Akif Ersoy Caddesi, ZİÇEV yanı zabıta noktası, Fatih Mahallesi Muhtarlık yanı, İkiz Kuleler zemin kat, Kafe Sera Zabıta Şube Müdürlüğü yanı