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22 Haziran 2018 15:24

Manisalı atıcılar milli takım için hazırlanıyor

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Takımı, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Manisalı atıcılar milli takım için hazırlanıyor

22 Haziran 2018 15:24


Gediz Spor Salonu’nda Erdoğan Karaöz Atış Poligonu’nda hazırlıklarını aralıksız olarak sürdüren atıcılar, milli takıma girebilmek için hedefe kilitlendiler. Antrenör Erdoğan Karaöz ve yardımcısı Taner Bakal gözetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcular, hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu ve Türkiye’yi, Avrupa’da ve dünyada temsil etmek istediklerini söylediler. Antrenör Erdoğan Karaöz, “Her geçen gün sporcu sayımızın arttığını görüyoruz, bu da elde ettiğimiz başarıların sayesinde oluyor. Başarılar, aynı zamanda gençlerimizi spora teşvik ediyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Sporcularımız arasında güzel rekabet var. Böyle olunca başarı çıtası daha da yükseliyor. Hedefimiz milli takıma daha çok sporcu göndermek ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Sporcularımıza her türlü imkanı ve desteği veren il müdürümüz Yunus Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz. Spora yapılan yatırımlar, geleceğimiz olan gençlerimize yapılan yatırımlardır” dedi.




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