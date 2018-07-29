Manisalı basın mensuplarına drone eğitimi

Manisa Gazeteciler Cemiyeti, meslektaşların gelişen çağa ayak uydurmaları ve yasal ehliyetli kullanıcı olmaları için İnsansız Hava Aracı (İHA) pilot eğitim kursu düzenledi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda düzenlenen bu kursa Manisa’da yerel ve ulusal medya kuruluşlarında çalışan meslektaşların yanı sıra, merkez ve ilçe belediyeler ile Manisa Valiliği ve diğer kamu kurumlarının basın bürolarında görev yapan 15 kişi katıldı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Filizkan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Önder Savcı da kursun açılışına katıldı.

Sapmaz Havacılık eğitmenleri Abdurrahman Gürel ve Özgür Sekbanoğlu tarafından verilen iki gün süren teorik ve uygulamalı eğitim ve yapılacak sınav sonrasında, sertifika almaya hak kazananlara belgeleri düzenlenecek törenle verilecek.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Filizkan, “Kursa katılanlara teşekkür ediyorum. Değişim ve gelişim çağımızın en önemli iki kelimesidir. Değişmeyen toplumlar, gelişmeyen insanlar bu uygarlığı yakalayamazlar. Sivil havacılıkta da Türkiye’nin geldiği durumu hepimiz gördük. Özellikle Güneydoğu’da ve Doğu’da İHA’ların yaptığı çalışmaları gördük. Ne kadar önemli olduğunu arkadaşlarımızda anlattı. Drone eğitimi iyi bir görsel çekim gerekli bir eğitimdir. Meslektaşımız Turgay Duyar bu kursun açılmasına öncülük etti. Artık basın bürolarından daha güzel fotoğraflar bekliyoruz. Düzenlediğimiz kurs için eğitim salonu tahsis eden Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter’e ve yönetimine meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.