Manisalı basın mensuplarına kadına şiddet dili semineri

Manisa Valiliği ve Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları" kapsamında medyadaki şiddet dilini dönüştürmek üzere yerel medya çalışanlarına seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen seminer Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Gülten Uçan tarafından verildi. Seminerin açış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan kadına yönelik şiddetin tek bir birim ve kurum ile değil, elbirliği ile çözülebileceğini söyledi.

Konuşmalardan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülten Uçan toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve hak odaklı habercilik başlıkları altında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla haberlerde kullanılan dilin kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik kullanılması konusunda seminer verdi. Uçan, “Kadına yönelik şiddet bir kişinin eşine çocuklarına, anne, baba, kardeşlerine yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Şiddete sadece aynı evde oturan kişiler değil, eski eş veya kız ve erkek arkadaş ya da nişanlı da maruz kalabiliyor. Kadın ve erkekler doğdukları andan itibaren edindikleri deneyimler sonucu toplumsal cinsiyet rollerini öğrenir, içselleştirir ve kişiliklerinin bir parçası haline dönüştürürler. Üstlendikleri farklı roller nedeniyle birbirlerinden farklı deneyimlere sahip olurlar farklı deneyimler, farklı beklenti ve ihtiyaçları doğurur. Bu nedenle kadınların ve erkeklerin hayatta ve kendilerine bakış açıları beklenti ve ihtiyaçları birbirlerinden farklıdır” dedi.

Avrupa Konseyi’nin 27 üye ülkede yaptığı çalışmanın verilerine dayanarak 2010 yılında yayınladığı rapora göre her 4 kadından birinin hayatının herhangi bir döneminde aile içi şiddete maruz kaldığını, araştırmaya katılan kadınların yüzde 6-10’unun incelenen dönem itibariyle son bir yıl içinde şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini ifade eden Uçan, “Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü´nün desteği ile Hacettepe Üniversitesi tarafından 2009 yılında yapılan çalışmaya göre ülkemizde 15 -60 yaş arası kadınların yüzde 42´si ve kırsal alandaki kadınların yüzde 47’si yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete ya da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Başka bir ifade ile her 10 kadından 4’üne eşi veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından fiziksel veya cinsel şiddet uygulanmaktadır” diye konuştu.

İnteraktif geçen seminerde Uçan, kadına yönelik şiddete yer veren haberlerin ve fotoğrafların kadınların mağduriyetine yol açmadan nasıl kullanılabileceği, gerekiyorsa şiddet uygulayan erkek üzerinden haber ve fotoğraf kullanılabileceğini örnekler vererek anlattı.

Seminere Manisa Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Psikolog Selcan Etyemez, Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen ve basın mensupları katıldı.