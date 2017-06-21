Manisalı başkanlardan Kadir Gecesi mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner yayınladıkları mesajlarla Kadir Gecesini kutladı. Manisalıların Kadir Gecesini tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken, bu mübarek ayın en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmamızın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri bu günlere ulaştıran Rabbimize binlerce kez şükürler olsun. Cenab-ı Allah’ın ayeti kerimeyle “Bin aydan daha hayırlı” olarak insanlığa müjdelediği bu mübarek gecede, rahmet ve mağfiret kapıları ardına kadar açık olacak” dedi.

Başkan Şirin’den Kadir Gecesi mesajı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Barışın, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği; dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü; ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği kutlu dinimizin buyruklarında ihtiyacımız olan manevi tılsım Kadir Gecesi’nin varlığı hepimiz için ilahi nimettir. Bu anlamda Mübarek Kadir Gecesi’nin Türk Milleti’nin kendi kültür ve inanç köklerinden aldığı destekle daha da yükseleceğine can-ı gönülden inancımla, Türk-İslam Alemi’nin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, aşkla kaldırılan ellerin ve adanmışlıkla çarpan kalplerin eşliğinde yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum”

"Rabbim gözyaşı dökenleri, güldürsün"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise yayınladığı mesajında, “Bu kutlu gece vesilesiyle yüce rabbim hastalara şifa, dertlilere deva; sevdiklerinden ayrı olanlara kavuşma fırsatı versin. Gözyaşı dökenleri, güldürsün. Günahlarımızdan arınma, sonsuz af ve mağfiret deryasından faydalanmayı en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Yüzlerce yıllık kültür ve İslami gelenekten beslenen aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin devamı, bu gecede semaya açılan ellerin ve kutsal değerler için çarpan kalplerin ettiği duaların kabul olması dileğiyle başta Salihlili hemşerilerim olmak üzere bütün Türk-İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Karaçoban’dan Kadir Gecesi mesajı

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünya üzerindeki savaş ve şiddet olaylarının son bulmasına, bu mübarek günlerde yine en kanlı saldırılarını gerçekleştiren ülkemizdeki terör belasının ve akan gözyaşlarının son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Bu münasebetle tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin Mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle ediyorum" dedi.

"İnsanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesine vesile olsun"

Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanının yaşandığını kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Yine Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu gibi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bu duygularla, aziz milletimizin, İslam aleminin ve Manisalı hemşerilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gece yapacağımız dua ve ibadetlerin, insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Öner’den Kadir Gecesi mesajı

Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner ise yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadir Gecesinin bu kıymeti, şüphesiz ki o gecenin Kur’an’ın bir kurtuluş rehberi olarak insanlığa inmeye başlamasından, yani Kur’an’ın insanlık için bütün hayırlardan daha hayırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Ruhi çöküntülerin, psikolojik bunalımların, intiharların ve ahlaki çıkmazların, zengin fakir bütün bütün bir insanlığı kuşattığı bu çağda insanlık neyi aradığının bilincinde olmaksızın yokluk ve boşluk duygularının içinde bocalamaktadır. İçinde İslam ümmetinin de yer aldığı ve her gün daha büyük bir felakete doğru sürüklenen insanlık için kurtuluş, tam da barış ve şifa olan Kur’an’ın ruhları aydınlatan, zulümattan nura çıkaran mesajıdır. Bu aziz mesajın; dünya göğüne indiği gece olan Kadir gecesinde kalbimizin göğüne de inmesi ve insanlığın aradığı huzura ve barışa ermesi temenni ve duasıyla bütün İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyoruz"