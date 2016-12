Manisalı berberlerden alkışlanacak hareket

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası tarafından ZİÇEV Yatılı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan zihinsel engelli kadınlara ücretsiz saç bakımı ve kesimi gerçekleştirildi. Oda Başkanı Ali Bartu, oda olarak vakfa her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi Yatılı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz saç bakımı ve kesimi gerçekleştirildi.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu’ya teşekkür eden Vakıf Başkanı Hüseyin Okumuş, “Bizim bu binanın inşaatından sonra içinin tefrişatı aşamasında Ali başkanımıza gittik. Bizim iki tane berber odamız olduğunu söyledik. Biri bayanlara biri erkeklere olmak üzere. Bize malzeme konusunda yardımcı olur musunuz dedik. Her iki odanın demirbaş mefruşatının döşenmesinde Ali beyin çok yardımları oldu. Malzemelerin alımıyla ilgili de yardımcı oldu. Kendi çabalarıyla Allah razı olsun iki berber odamızın döşenmesinde ki katkıları hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Kapasite 50’ye çıkacak

Kurum hakkında da bilgi veren Okumuş, şunları söyledi:

"Burada 28 çocuğumuz var. 17’si bayan 11’i erkek. Kapasitemiz 38 fakat ilerleyen günlerde bu kapasiteyi 50’ye çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü odalardaki 3 olan yatak sayısı yeni yönetmeliğe göre 4’e çıktı. Bu yönetmelik kapsamında 50 sayısına ulaşacağız. Kapasitemiz ne kadar çok olursa dışarıdaki zihinsel engelli çocuklarımızın dışarıda kalmaması adına bizim açımızdan çok önemli. Burada bir müdürümüz, bir idari personelimiz, 4 hemşiremiz, 2 tane bakıcımız ve 2 tane de aşçımız olmak üzere büyük bir kadroyla bu çocuklarımızın 24 saat eğitimi ve bakımıyla ilgili 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak bir şekilde çocuklarımıza bakmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu süreç bu şekilde devam edecek ve her zaman söylüyorum ZİÇEV farkındalık oluşturmayı çok seven bir vakıf. Diğer kurumlardan bir farkındalığımız var, olması da lazım. Biz 34 yıldır bu işi yapıyoruz. Zihinsel engellilere hem eğitim ayağında, hem de bakım ayağında. Biz bu konuda çok şanslıyız çünkü bizim daha önce bir yatılı bakımevimiz yoktu. 34 yıl sonra bunu biz Manisa’da başardık. Burası bizim için bir gurur kaynağı oldu. İnşallah çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bu ailenin kaygılarını giderme noktasında güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”

ZİÇEV’e her konuda her sıkıntıda yardımcı olmak için gayret ettiklerini kaydeden Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, “ZİÇEV için her zaman yardıma hazırız. Bizim her zaman gelip gitme şansımız oluyor. Böyle bir kurum açtıkları için teşekkür ediyoruz. Biz ne olursa olsun çocuklarımıza, ne gibi sıkıntıları olursa olsun her zaman yanlarında olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından berber Ümit Baksi tarafından merkezde kalan 17 zihinsel engelli kadının saç bakımı ve kesimleri gerçekleştirildi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Manisa Şubesi Yatılı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Dudu Dönmez de Manisa Berberler ve Kuaförler Odasına katkılarından dolayı teşekkür etti.