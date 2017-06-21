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21 Haziran 2017 14:01

Manisalı Beşiktaş taraftarları iftarda buluştu

Manisa Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Atatürk Kentpark’ta düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Manisalı Beşiktaş taraftarları iftarda buluştu

21 Haziran 2017 14:01


Manisa Beşiktaşlılar Derneği ile Çarşı Manisa tarafından Atatürk Kentpark’ta iftar programı ve şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Düzenlenen programa birçok Beşiktaş taraftarı katıldı. İftar ve kutlama programında konuşan Manisa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Barış Kartal, "Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan başta başkanımız Sayın Fikret Orman ve futbol takımımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Feda dedik başladık, şimdi şampiyonluklarımızın sefasını sürme zamanı" dedi.


İftar yemeğinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk kutlamaları kapsamında Kentpark’ta meşale şovu yaptı. Yapılan çekilişle çok sayıda Beşiktaş taraftarına forma ve atkı hediye edildi. Coşku, gece boyunca taraftarların söylediği marşlar ve havai fişek gösterileri eşliğinde devam etti.




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