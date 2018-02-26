Manisalı bisikletçiler Antalya’dan derecelerle döndü

oldu. Yarışmada birçok Manisalı sporcu da başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün forma ve ulaşım desteğinde bulunduğu ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin geçtiğimiz günlerde belediye bahçesinden uğurladığı sporcular, Antalya’dan başarı ile döndü.

Antalya’da gerçekleşen ve 456 sporcunun katıldığı ‘Akra Gran Fondo’ yarışmasında Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nin desteklediği sporculardan Can Yiğit Kav 4. oldu.

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, yarışmada başarılı olan bisikletçileri kutlayarak şunları söyledi: “Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Yunusemre Belediyesi desteğiyle bireysel katılımla Akra Gran Fondo bisiklet yarışına katıldı. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen yarışta bir sporcumuz Can Yiğit Kav genç kategoride 4. olurken, Yusuf Yaralıoğlu +55 yaş erkek master kategorisinde 6. oldu. Ayrıca Samet Özcaner genç kategorisinde 8. olarak ilk kez katılım olan yarışta önemli bir başarıya imza attı. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”