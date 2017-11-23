Manisalı çocuklar dijital hayattan uzaklaşacak

Türkiye’nin 4’üncü, Manisa’nın ise ilk açık kitap okuma durağı özellikle minik öğrencilerden büyük ilgi gördü.

2017 yılında temel eğitim kurumları kapsamında Avrupa Ulusal Ajansına yapılan 759 projeden 65’i kabul edilirken, İstiklal İlkokulunun L-ORATORY Projesi Manisa’dan kabul edilen tek proje oldu. Proje kapsamında Avrupa’daki ortak ülkelerden gelen 12 misafirin de katılımıyla Manisa’nın ilk kitap okuma durağı açıldı. Satın alma ve bağışlarla hazırlanan mini kütüphanede her hafta bağışlanan yeni kitaplarla çocukların dijital hayattan uzaklaşmaları ve yeniden kitap kokusuyla tanışmaları hedefleniyor.

“Çalan okumaz, okuyan çalmaz”

Çocuklar ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile açılışı yapılan okuma durağında incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, açık kütüphanelerin Türkiye’nin farklı yerlerinde uygulaması olduğunu belirterek, “Herkes bize soruyor, buradaki kitapları nasıl koruyacaksınız diye. Buradaki ana felsefe şu; çalan okumaz, okuyan çalmaz. Bu güzel bir sözdür. Dolayısıyla ben buradaki vatandaşlarımızın da buradaki kütüphaneyi kullanacağını ümit ediyorum. İlçemize ve Manisamıza hayırlı olsun. Proje ekibini kutluyorum. Bugün dışarıdan gelen 12 yabancı misafirimiz de var. Onlarla beraber bu projeyi açmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız için, hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka ise, çocukların dijital hayata olan bağımlılıklarını azaltmak ve okumaya teşvik etmek konusunda bir AB projesi hazırladıklarını kaydederek, “L-ORATORY Projemizin ana amacı çocuklarımızı dijital hayattan biraz daha kurtarmak ve onları kitap kokusuyla tekrar tanıştırabilmek. Türkiye’de üç tane okuma durağı var, bildiğimiz kadarıyla bu 4’üncü okuma durağı oldu. Biz bu okuma durağını projemizi yaygınlaştırma amacıyla yaptık. Yani durakla beraber ana teması okuma olan L-ORATORY Projemizi aslında Manisalılarla buluşturuyoruz. Umarım tüm Manisalıların dikkatini çeker. Okuma üzerine biraz daha farkındalık oluşturmak amacımız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Okuma durağının işleyişi hakkında da bilgi veren Saka, şunları söyledi:

“Bazı kitaplarımızı satın alma yoluyla, bazılarını da bağışlarla temin ettik. Bundan sonra burası bir otomasyon şeklinde işleyecek. Durağın yan tarafında bir bağış kumbarası var. Vatandaşlarımız buraya kitaplarını bağışlayabilecekler. Biz her hafta bir gün kumbarayı açıp bağışlara bakacağız ve denetimi sağlayacağız. İsteyen arkadaşlar buradan kitap alabilecek okuyabilecek. İsterse burada okuyacak, isterse evine götürüp okuyup tekrar geriye getirebilecek. Tamamen bir otomasyon amaçlıyoruz ve bağışlanan kitapların denetimi esnasında da yasaklı yayınların denetimi bizim proje ekibimizin komisyonuna ait olacak.”

Açılışı yapılan kitap okuma durağına ilk bağış ise Manisa 1965 Masterler Grubu tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ adlı eseriyle yapıldı. Açılışa Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, okul müdürleri, projenin Avrupa ortakları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal İlkokulu tarafından hazırlanan ve 2 yıl sürecek olan projenin ortakları arasında Türkiye’den Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen Ortaokulu, Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, Belçika, İtalya, Polonya ve Yunanistan yer alıyor. İki yıl boyunca karşılıklı etkileşim, personel hareketliliği ve okumanın sevdirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması adına pek çok faaliyetin yapılmasını öngören proje, paydaşlarına daha kaliteli bir hayatın okumayla mümkün olduğunu anlatacak.