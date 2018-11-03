Manisalı çocuklar kış aylarında da spor yapacak

Bugün başlayan Kış Spor Okulları'nda 17 Mart 2019 tarihine kadar Manisalı çocuklar futbol, yüzme ve voleybol branşlarında eğitim alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğiyle gerçekleştirilen kurslarla binlerce çocuğun spora gönül vermesini sağlayan spor okullarında Kış dönemi başladı. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan Yaz Spor Okulları'nın ardından Manisalı çocuklar şimdi de Manisa Büyükşehir Belediyespor Kış Spor Okullarında futbol, voleybol ve yüzme kursları alacak. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak sporcu yetiştirmeyi de hedefleyen Kış Spor Okulu sayesinde çocuklar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü doğrultusunda hem eğlenecek, hem eğitim alacak hem de spor ahlakı kazanacak. Bugün başlayan Kış Spor Okulları'nın ilk gününde çocuklar Tarım Almış Spor Salonu ve Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde boy gösterdi. Antrenörler eşliğinde spora başlayan çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. 17 Mart 2019 tarihinde sona erecek olan Kış Spor Okullarında eğitimler cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.